NUMEROLOOGIA | Mida räägib sinu elu kohta maja või korteri number?

Märksõnadeks on turvalisuse ja stabiilsusega seotud küsimused. Sellele numbrile omane energia tähendab rasket tööd, pidevat arenguprotsessi ja vajadust asju pidevalt ümber organiseerida. Kodu sobib praktilistele inimestele ja soosib töötegemist oma äri või peresuhete kallal ning lubab oma elanikele anda häid õppetunde aususest, turvalisusest ja tasakaalust. Et numbri varjupool kõneleb probleemsetest suhetest ja majandusraskustest, soovitatakse kodu energiat parandada iluaia või lillede ja toataimedega. Korteri või maja uks soovitatakse värvida erksat värvi. Sisekujunduses on soositud maavärvi toonid — pruunid, rohelised, beežid ja valged.

Seda numbrit kandev kodu on innustunud loomingulisest energiast, vabadusest ja piirangute puudumisest. Et selles majas ei kehti distsipliin ja ranged reeglid, sobib see kodu hästi elujanulistele ja loomingulistele inimestele lubades neid kostitada rohkete ja eripalgeliste emotsioonidega. See on kodu, kus käib palju külalisi ja kus ei hakka mitte kunagi igav. Rahu ja privaatsust hindavale inimesele ei ole see number aga parim valik. Värvidest on soositud kollased ja lillad toonid.

Selle numbriga kodu märksõnadeks on mugavus, soojus, hubasus ja külalislahkus. See on kodu, mis tagab harmoonilise pereelu ja kus pereliikmed tunnevad end turvaliselt ja kaitstult. Elanikke iseloomustab ülim diplomaatilisus suhtlemisel ning austus ja tolerantsus üksteise vajaduste suhtes. Värvidest on soositud roosad, valged ja kreemikad toonid.

Numeroloogias tähistab number 1 värskust, sõltumatust, uusi alguseid ja arengut. Selliseid väärtuseid jagavad ka seda numbrit kandvate kodude elanikud — nad on töökad, järjekindlad ning arengule ja edule orienteeritud. Seda numbrit kandvates kodudes on soovitav hoida kõik meeled avatuna ja olla valmis uuteks väljakutseteks. Selle numbriga kodus soovitab numeroloogia hoida puhast ja minimalistlikku joont ning vältida üleliigseid asju ja mööblit, mis energia voolavust ja arengut pidurdavad. Värvidest on soositud valge, kuldne ja puhtad erksad värvid.

Kui elad eramajas, tuleb aluseks võtta eramu number. Kui suuremas kortermajas, siis korteri number. Kui maja või korterinumber on ühekohaline, siis see ongi number, mis sinu kodust elu iseloomustab. Kahekohalised numbrid numeroloogias liidetakse ja saadakse ühekohaline, sinu kodu iseloomustav number. Näiteks, kui kodu või korteri number on 25, siis liidetakse 2+5=7 (kodu numeroloogiline number on 7), kui 78, siis 7+8=15 ja 1+5=6 (kodu tähistav number on 6).

Number 5

Seda numbrit kandev kodu kihab pidevalt külalistest, seltskonnaüritustest, rohketest tegemistest ja uutest plaanidest ning elanikel on koguaeg kiire. Kodu rahutu loomus iseloomustab ka selles elavaid inimesi, kelle pidev tegutsemisjanu ei saa mitte kunagi rahuldatud. See kodu on kõike muud, kui rahulik koht, kus end peale tööpäeva korralikult välja puhata. Võib ka juhtuda, et elamine vajab pidevat remonti või ümberkujundamist, sest seal leidub alati midagi, mille kallal nokitseda ja kõpitseda. Soositud on erksad ja särtsakad värvid.

Number 6

Selle kodu energia on suunatud ilule, täiusele ja sümmeetriale ning sobib imeliselt peredele ja loomingulistele inimestele. Numbri positiivne mõju pakub rohkelt rõõmsaid elamusi ja soosib häid suhteid nii pereliikmete kui sõpradega. See on kodu, kus lapsed tunnevad end kaitstult ja turvaliselt. Märksõnadeks on koostöö ja pühendumine. Sisustuse puhul ähvardab seda kodu ülekuhjamine liigsete värvide ja sisustusaksessuaaridega. Et harmoonilist energiat säilitada, on soositud omavahel harmoneeruvad toonid.

Number 7

Spirituaalsest energiast tiivustatud kodu on tõeline kindlus neile, kes naudivad omaette olemist ja mõtisklemist. Kodu soosib rahu, teadmiste otsinguid ja vaimsust. See on koht, kus leida aega iseenesele, et end läbi ja lõhki tundma õppida. Numbrit kandev elamine sobib eelkõige vaimsete huvidega inimesele ning selle energia võib osutada takistavaks teguriks neile, kes on liialt keskendunud materiaalsetele väärtustele. Sisekujundus soosib avarat ja õhulist interjööri, kus ei oleks liiga palju mööblit.

Number 8

Jõulise energiaga kodu soosib majanduslikku heaolu, jõukust ja edu ning sobib eriliselt hästi neile, kes on orienteeritud saavutustele. Et fookus ei nihkuks perelt ainult tööle, on soovitav seda numbrit kandva kodu omanikel pöörata piisavalt tähelepanu ka perele ja lastele. Viljakas energia eeldab ka modernset ja luksuslikku sisustust — katkised ja päevinäinud esemed hoia elamisest eemal! Värvidest on soositud maalähedased beežid ja üksikud punased aktsendid.

Number 9

Selle kodu energia on keskendunud armastusele, kaastundele ja aktsepteerimisele. Elanikud on sageli tugeva empaatiavõimega maailmaparandajad, kellele läheb korda ka teiste heaolu ja käekäik. Selles kodus on sõbrad alati oodatud, hoolimata kellaajast ja kuupäevast. Soositud on kahvatud ja külmad toonid ning toataimed.

Allikad: moodnekodu.ee arhiiv