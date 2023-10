Soovid, et köök näeks välja nagu sisustusajakirjas? Seitse nõuannet, mida järgida!

1. Elektripistikud ja lülitid olgu seinaga samas toonis

Sageli on nii, et sein on mingis muus toonis kui valge, kuid elektripistikud ja lülitid on valitud lumivalged. Valged pistikud-lülitid paistavad aga seinalt hästi välja ning rikuvad harmoonilist üldpilti. Kui soetad elektripistikud, mis sobituvad seina tooniga, sulanduvad need üheks ega paista välja. Samuti tasub lülitid ja pistikud hoida ühes stiilis.

2. Kasuta erinevaid valgusteid

Kui riputada köögilakke ainult üks valgusti, võid olla kindel, et sellest jääb väheks ka pisikeses ruumis. Ideaalis võiks ruumi mahtuda nii üldvalgustus kui ka kohtvalgustus — kohtvalgustid võiksid asuda tööpinna ja söögilaua kohal. Seinal olevate kappide all paiknevate valgustite mõte on tagada töötasapinna piisav valgustatus. See muudab toiduvalmistamise lihtsamaks ja hoiab ka silmi. Niisiis võiksid hoolitseda selle eest, et seinakappide all oleks piisavalt kohtvalgusteid.

3. Peida nõudepesumasin ja külmik kapiuste taha

Kuigi nõudepesumasin ja külmik võivad olla köögimööbliga ühte tooni, siis üldilmele mõjub siiski paremini uste taha peidetud integreeritud köögitehnika. Samuti ei pea mikrolaineahi olema nähtaval kohal, vaid sellegi võib peita kappi. Mida vähem on asju nähtaval, seda vähem on ruumis visuaalset müra.

4. Jäta õhupuhasti ümber pisut vaba ruumi

Kui lased seinale paigaldada õhupuhasti, mis ei ole integreeritud kapi sisse, siis võiks selle mõlemale küljele jääda umbes 8 sentimeetrit ruumi. Nii ei jäta see liialt kappide vahele pressitud muljet.

5. Piiritle erinevad tsoonid