Tualettruum ja vannituba — kas kokku või lahku?

Arvamusi selles osas on mitmeid — mõni eelistab ruumi säästa ja ehitada multifunktsionaalse tualett-vannitoa, teine ei kujuta ette, et peaks suure perega hommikuti vannitoa ukse taga järjekorras seisma.

Paarkümmend aastat tagasi, kui moodi läks avar planeering, hakati vannitube ja tualettruume kokku ehitama. Ka paljudes renoveeritud vanades korterites on nende tubade funktsioonid ühendatud ning hirm bakterite ees on aastatega hajunud. Samas ei tasuks aga pisikutesse väga hooletult suhtuda, sest mitmete uuringute põhjal võib hambaharjadelt leida tualettpotist sinna kandunud mikroorganisme. Seega tasub vannitoaga ühendatud tualettruumil usinasti tualetikaant kasutada või veel parem — paigutada hambaharjad ja hügieenitarbed selleks ettenähtud kappi.

Järjest enam armastatakse suuri ja avaraid vannitube, mis on kui ruum ruumis, st. vannitoas on kaks klaasidega eraldatud „kasti“, millest ühes tualett ja teises dušikabiin. Aga see sobib rohkem suurematesse elamutesse, mitte tavalisse perekorterisse.