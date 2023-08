19 olulist asja millele mõelda, kui otsid üürikorterit

Sina ei pruugi seda vajada, kuid tihti on see siiski korteriga kaasas ja nii saad seda aeg-ajalt näiteks külalistele lubada.

6. Kas kraanides jookseb vesi normaalse vooluga? On see puhas, kasutatav, joodav?

9. Kas toad on sulle sobiva suurusega? Kas vajadusel sinu olemasolev voodi mahub magamistuppa? Kas sinu asjade tarbeks on piisavalt panipaiku, riiuleid ja muid kohti?

11. Milline on küte? Kas toad on ka talvel soojad?

Lausa üllatav on, kui paljudes korterites on aknad näiteks kinni värvitud.

Võid mõelda, et mis see väikene kassipoeg ikka teha saab, kuid kui korteriomanikuks on allergik või on korteris uhke nahkmööbel, siis on see väikene fakt vägagi kokkulepet väärt.