Miks tuleks lindude pesakastid üles panna augustikuus?

Lindude sulgimine

Olenevalt aastast hakkavad juuli lõpust - augusti algusest kõik pesitsemise lõpetanud vanalinnud sulgima. Linnusuled on proteiinist-keratiinist unikaalsed moodustised, mis koosnevad lõpututest mikroskoopilistest harudest, mis kõik on omavahel paindlikult seotud. Sellisena annab sulg sooja, kaitseb ja võimaldab lennata. On olemas ka udusuled ehk suled, mille ülesanne on ainult sooja anda. Sulgede omapära on aga see, et nad vajavad tõhusaks toimimiseks pidevat hooldust. Iga asi, mis liigub, ka kulub. Linnud lendavad ja maanduvad, tõusevad õhku ja istuvad okstel, hõõruvad ennast vastu pesaõõnsust jne. Suled vajavad kaks korda aastas väljavahetamist. Selleks tõmbuvad kõik vanalinnud suve lõpus varju ja alustavad sulgimist. Kuna sulgimise ajal on linnud kaitsetumad kui muidu, hoiduvad nad eriti kiivalt peitu. See on esimene põhjus, miks suve lõpus aias linde pole näha. Teine põhjus on noorlindude puhkus. Kõlab imelikult, aga nii see on.