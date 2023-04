Mustikad on tõeliseks suviseks maiuspalaks ja pole lihtne leida inimest, kellele need ei meeldiks. Ehkki Eesti metsad on mustikate poolest küllaltki rikkalikud, on igal inimesel võimalik kultuurmustikaid ka oma aias kasvatada. Jagame nippe oma mustikapeenra rajamiseks!