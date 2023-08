Nõudepesumasinas saab pesta muudki kui ainult nõusid. Vaata nimekirja üllatavatest esemetest!

Teatud asju ei tohiks siiski kunagi nõudepesumasinasse panna, et kaitsta nende eluiga. Nende hulka kuuluvad esemed, millel leidub puidust, malmist või vasest osi. Seega tasub nendega olla ettevaatlik ja jälgida tootja hooldusjuhiseid. Kõige ohutum on asju paigutada nõudepesumasina ülemisele riiulile, sest see on küttekehast kaugemal. Pärast tööriistade ja kummikute pesemist on soovitatav ka masin ise üle loputada enne nõude sisse panemist.

Köögitarvikud

Ventilatsiooniresti külge koguneb ajaga rasva, mille külge omakord kleepub lendlev tolm. Käsitsi resti vahesid nühkida on väga tüütu, kuid õnneks saab reste enamasti eemaldada ja lihtsalt nõudepesumasinas puhtaks pesta. Kui nõude kõrvale jääb ruumi, siis võib julgelt masinasse panna ka küürimisharja, silikoonkindad ja -potialused ning mikrolaineahju klaastaldriku. Köögikappide ja külmkapi pesemist saab samuti enda jaoks lihtsamaks teha, pestes külmkapi riiuleid ja topsikuid ning köögikappide nuppe nõudepesumasinas. Kuna nupud on väiksemad, siis need on soovitatav panna võrkkotti, kuid vältida tasub värvitud ja puitnuppude masinas pesemist.

Vannitoatarvikud

Vannituba võib tunduda väga puhta kohana, sest seal saab kõik pidevalt veega üle uhutud, kuid tegelikult vajavad tarvikud ka päriselt pesemist. Nii võib nõudepesumasinasse panna vannitoa ventilatsiooniresti, pesunuustikud, seebialuse ja hambaharjatopsi. Sorteerides kosmeetikasahtlit, tasub pesusse saata sahtli väikesed vaheseinad ja korvid, plastikust harjad ja kammid, silikoonist näopesuharja ning küünekäärid ja -tangid, sest kosmeetikatarvikute küljes elavad meeleldi mitmed bakterid. Kui dušipõrandal või vannipõhjas on libisemisvastane matt, on soovitatav ka see korra nädalas masinas päriselt puhtaks pesta.

Tubased tarvikud