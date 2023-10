Sooviksid end igapäevatoimetustest hetkeks välja lülitada ja lõõgastuda mõnes mõnusas paigas? Näiteks päris oma isiklikul saarel või kohas, kus on kõige parem olla. Kus on iga viimnegi detail meelepärane ja rahustav. Täiusliku rahu-oaasi leidmiseks ei peagi alati kodust ära põgenema, vaid ka kodu võib kujundada just sellises vaimus, et seal oleks tore ja rahulik olla.