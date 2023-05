GRILLINURK AEDA | Kuhu oleks see kõige mõistlikum rajada?

Tulekahju on alati kergem ennetada kui kustutada ja iga inimene saab palju teha, et tema ümbrus oleks võimalikult tuleohutu. Suvehooajal varitsevad aiapidajat mitmed ohud ja erilist tähelepanu tasuks pöörata grillinurga turvalisusele. Et kahjutuld ennetada, on suvel sobiv aeg üle vaadata ka abihooned ja jälgida, et maja vahetus lähedusse ei oleks ladustatud kergelt süttivaid materjale. Kuigi multšitud peenrad ei kujuta ennast reeglina suuremat ohtu, ei tasuks neid rajada otse vastu maja seina. Veelgi ohtlikumaks võib olukord muutuda siis, kui multšiga dekoreeritud lillepeenra lähedusse on rajatud ka grillinurk.