Mida teha, kui külmiku sisemusse koguneb jää või vesi?

Esimese asjana tuleks ära märkida, et vee- või jääkiht külmiku sisemuse tagumises osas ei tähenda, et külmik oleks rikkis — tegelikult on vee kogunemine külmiku seinale täiesti tavaline füüsiline protsess. Vesi kondenseerub ning koguneb alati kõige jahedamas kohas, kuna jahe õhk suudab hoida endas vähem niiskust kui soe õhk. Külmikutes kondenseerub vesi tagaseinal just seetõttu, et seal asub aurusti, mis eraldab külmiku sisemusest „soojuse“.

Millised kodumasinad on mõjutatud?

Niiskus ja jää võivad ilmuda nende külmikute tagaseinale, millel puudub vertikaalne vahesein. Ka vaheseinaga masinates vesi kondenseerub, kuid see jääb plaadi taha varju.

Kas vesi ja jää on märk rikkis masinast?

Kindlasti mitte. Nagu eelnevalt öeldud, on vee kogunemine külmiku tagaseinale täiesti tavaline, kuid veepiisku peaks olema vaid mõni või siis peab tagaseina kattev veekiht olema väga õhuke. Kui vesi koguneb äravoolutorru ja külmiku põhjale, võib see olla märk ummistunud torust. Sellisel juhul on soovitav toru ettevaatlikult ära puhastada, et tagada vee äravool.

Kuidas ennetada vee kondenseerumist ja jää teket?

Kas ja kui palju vett või jääd koguneb külmiku tagaseinale, sõltub erinevatest teguritest:

Soe ruum - kui ruumi temperatuur on kõrge, peab kompressor rohkem tööd tegema, et hoida külmikus soovitud temperatuuri. Aeg-ajalt võib sellega kaasneda jää teke.

Madalaks seatud temperatuur - kui termostaadi peal on temperatuur määratud väga madalaks, kogub külmikus olev õhk vähem niiskust, mistõttu koguneb üha rohkem niiskust külmiku jahedaimasse punkti (tagasein). Suurema külmutusvõimsuse saavutamiseks peab kompressor kauem töötama. See vähendab aega, mil külmik saab toitu aktiivselt jahutada (võrreldes kompressori tööajaga) ning jätab kondenseerunud veele vähem aega äravoolutoru kaudu eraldumiseks.