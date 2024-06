Juba väga vanast ajast peale on ehitajad läbi viinud mitmeid rituaale, et tagada ehitatava rajatise igavene püsimine, tuua tulevasele ehitisele ning sellele elanikele õnne ja head olemist. Rituaalide seast ei ole puudunud ka elusate inimeste ja loomade müüri sisse ladumine ja muud õõvastavad tegevused. Nüüdsel ajal on rituaalid siiski palju inimlikumad. Heidame pilgu ajalukku — vaatame, mida ehitajad on läbi aegade uskunud ja ehitisele õnne toomiseks teinud.