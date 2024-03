Paljude jaoks teeb elutoast ühe õige elutoa televiisor, diivan ja pisike lauake, kuhu vajadusel teetass või snäkivaagen asetada. Elutuba on aga kindlasti rohkem, kui koht, kus teleka taga lesida. Seal on meil kombeks ka külalisi vastu võtta ja meelt lahutada. Milliseid seitset elementi võiks elutoas kõige tähtsamaks pidada, et see näeks ka visuaalselt kutsuv ja hubane välja?