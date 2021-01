Mida peab teadma enne uue ahju kütmist

Küttekolde kuivatamine ja sissekütmine

Äsjavalminud küttekolle sisaldab päris palju sinna ehitusel kogunenud niiskust. Küttekollet peab õhu käes kaks nädalat kuivatama, hoides siibrid ja koldeuksed lahti. Kuivatamisel võib abiks võtta soojapuhuri ning alles pärast kuivatamist hakatakse küttekollet nädala jooksul kord päevas väikeste puukogustega ettevaatlikult kütma. Puhuri peab keerama alguses parasjagu soojaks (20—23° C) ja see võib algul 2—3 tundi puhuda, misjärel tuleb lasta küttekehal jahtuda. Tähtis on, et soe õhk lõõrides liiguks.

Ahi tuleb sisse kütta ettevaatlikult ja tundega. Paar nädalat peale küttekeha valmimist võib alustada puudega sissekütmist. Selleks võtta üks keskmine puuhalg ja toksida see kirvega pilbasteks. Sellise koguse pilpaid võib koldes ära põletada kaks korda päevas. Põhireegel aga on, et ahi ei tohi sissekütmisel soojaks minna! Kui ahjukest on väljast käega katsudes mõnusalt soe, siis on kivid seestpoolt juba tulised, ja see ei ole kuivatamise algperioodil hea. Ahju kuivatamisel on oluline pigem venitada kuivatamisperiood pikemaks ja hoida puidukogused väiksemad, et mitte üle kütta.

Sissekütmise ajal hoia siibrid kogu aeg lahti

Sissekütmise alguses hoia siibrid lahti, nii hõlbustad kuivamist. Sel ajal võib malmist tahmatopside tagumisel küljel näha veepiisku. Mida kuivemaks küttekeha saab, seda vähemaks tahmatopside taha niiskust jääb. Sissekütmise lõpus enam kondentsi ei teki.

Neljandal nädalal võib küttepuude kogust kahekordistada, samuti järgnevatel nädalatel. Lõplikult kuivaks saab küttekeha enamasti 1—1,5 kuud peale regulaarset sissekütmist.

Küttekolde kütmine

Kõigepealt tuleb kontrollida, et tuharuum oleks tühi, halud pannakse koldesse kas püst- või rõhtasendisse. Arvatakse, et halge on parem süüdata pealtpoolt, sest tulehakatise soojuse mõjul löövad puidu gaasistuvad aineosad kergemini leegitsema kui alt süüdates. Aga eks igal ja eriti neil, kel ahjukütmine käpas, on tule süütamiseks oma väljakujunenud meetod.