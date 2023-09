Toataimede puhul võib nende tervete ja lopsakatena hoidmine teinekord puhta õnnemänguna tunduda, seda eriti just kastmise osas. Jah, kasvatusjuhendis võib ju kirjas olla, et „kasta korra nädalas“, aga kui palju? Ühtne vastus puudub, sest iga taime puhul on see erinev, samuti sõltub kastmisvajadus su kodu valgustingimustest, temperatuurist ja õhuniiskusest ning aastaajast. Selleks, et aru saada, kui palju vett su taimed tegelikult vajavad, võta abiks järgmised viis küsimust.