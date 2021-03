ETTEVAATUST! Puhastusvahendid, mida ei tohiks mitte kunagi kokku segada

Need, kes on proovinud söögisoodat äädikaga segada, on kindlasti tuttavad “kihiseva” reaktsiooniga. Söögisooda koosneb tugeva aluse katioonist (naatriumioonid) ja nõrga happe (vesinik)anioonist (HCO). Kokkuvõttes on söögisooda aluseline, äädikas happeline ning reaktsiooni käigus eraldub süsihappegaas. Aluselise pH-ga puhastusvahendid on ette nähtud rasvade ja muu orgaanilise mustuse puhastamiseks ning happelise pH-ga puhastusvahendid katlakivi ja roosteplekkide puhastamiseks. Neid kokku segades neutraliseerib üks teist ning tulemuseks on nõrgalt aluseline kihisev vesi.