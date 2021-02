Jääpurikad räästas räägivad katuse ja maja seisukorrast

Jääpurikad ei teki korda tehtud ja õigesti soojustatud majade räästastesse, neid on ikka näha vanade elamute ja kortermajade küljes. Kusjuures siin on võtmesõnaks just katuste kordategemine ja soojustamine — kui teha korda seinad ja põrandad, aga jätta katus puutumata, olgu siis seepärast, et katusel polnud suurt viga midagi, tekivad ülekäimata katustest ikkagi soojalekked.

Talv näitab, kust soe lekib

Talv näitab ära, kust soe lekib. Katuseräästasse tekkivad purikad on esimene koht, mis näitab kätte, et sealt saab soe majast välja, aga jääd võid märgata ka maja küljes ja aknaplekkidel. Need on samuti kohad, kust soe välja pääsenud on. Kui aga pole päris kindel soojaleketes ja mõni koht jääb ehk kahe silma vahele, siis on abi sellest, kui lased majast, seintest ja katustest teha termokaameraga pildid.