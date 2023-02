Viis head ideed, kuidas kodu ilmet juba olemasolevate asjadega värskendada

Kui soovid ruumi muuta, on kõige lihtsam muuta mööbli paigutust. Et vajalike asjade käepärasus on oluline faktor, siis võiksid mõelda funktsionaalsusele. Võid tõsta ümber ka asju ühest toast teise. Diivan või vaas, mis on aastaid olnud ühes toas ei ole sinna naelutatud ja seeläbi võib sama ese tunduda teises ruumis justkui uus. Kui suur ja massiivne raamaturiiul võtab kitsas magamistoas ruumi, tõsta ta näiteks hoopis elutuppa.