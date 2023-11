Kodused esemed, mis tekitavad stressi ja millest võiksid loobuda

Koju kipub ikka kogunema asju, mida me ei kasuta. Olgu nendeks siis sobimatud jõulukingid, läbiloetud ajalehed või siit-sealt saadud tähtsusetud meened. Paljud psühholoogid usuvad, et asjade alleshoidmine hirmust, et äkki läheb neid kunagi vaja, on tegelikult vale. Nii koormame oma kodu ja vaatevälja asjadega, mida me ei vaja ja mille olemasolu meile rõõmu ei paku.

1. Kruusid, mis ei leia kasutust, kuid mida ei raatsi ka minema visata

Kruus on üks populaarsemaid kinke ja ei leidu vast ühtegi inimest, kelle kapis ei võtaks ruumi lademetes kasutuna seisvaid tassikesi. Selle asemel, et igal hommikul oma kohvi koledast reklaamtassist juua või halva sõnaga kingi teinud töökaaslast meenutada, anna kõik kruusid ära, mis sulle ei meeldi ja hangi asemele pilkupüüdev kruus, mis sind hommikust kohvijoomist tõeliselt nautima paneb!

2. Kasutud nipsasjad riiulitel

Iga nädal kui riiulitelt tolmu pühid, mõtled, et milleks küll need portselanpõrsad, kunstlilled ja vaagnad, mida sa ealeski ei kasuta? Samas minema neid visata ju ka ei raatsi, sest kuidas küll saab nii südametult prügikasti poetada kellegi kingitud asju? Vii kasutud asjad julgelt näiteks uuskasutuskeskusesse ja ole õnnelik selle üle, et kindlasti suudavad nad kellelegi teisele rõõmu pakkuda ja talle vajalikuks osutuda.

3. Vanad ajalehed ja ajakirjad

Kui kasutad vanu ajalehti tulehakatuseks, on kogumisel muidugi oma sügavam mõte. Kui aga hoiad vanu lehti niisama harjumusest alles ja tead, et neid nagunii ei kasuta, siis on parem kasututest tolmukogujatest loobuda. Kui mõnda vana uudist peakski kunagi vaja minema, leiab need üles ka raamatukogust!

4. Kollektsioonid, mis sind enam ei köida

Kogusid kunagi vinüülplaate või tegi seda sinu ema või isa, aga enam pole majas isegi vinüülimängijat? See-eest koguvad hoolikalt kokku ajatud 500 eksemplari riiulis tolmu ja võtavad asjatult ruumi.

5. Käsitöö- ja hobiesemed, mida sa ei kasuta