HEA TEADA | Kuidas teha vahet soojadel ja külmadel toonidel

Külmade värvitoonide hulka kuuluvad sinine, roheline ja helelilla. Külmad värvid mõjuvad pehmelt ja rahustavalt. Kui soojad toonid meenutavad soojust ja päikesepaistet, siis külmad toonid manavad silme ette pigem taeva, vee, lume ja jää. Erinevalt soojadest toonidest usuvad paljud värvispetsialistid, et külmad toonid muudavad ruumi visuaalselt suuremaks. Näiteks kui soovid pisikese magamistoa muuta visuaalselt suuremaks, proovi helesinist ja see tundub hoobilt avaram.

Sooje toone seostatakse kõrgenenud emotsioonide ja kirega. Samuti ka mängulisuse ja rõõmuga. Proovi mõelda erkoranžile või sügavpunasele. Soojad toonid võivad olla ka stimuleerivad ja need sobivad ruumidesse, mida kasutatakse palju, ning kus on vajalik mõttetöö või suhtluse ergutamine — näiteks on nad omal kohal söögitoas, elutoas või kodukontoris.