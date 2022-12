Mida tasuks teada talvisest müüriladumisest ja mördi segamisest? Kuidas pooleliolevat müüritist külma eest kaitsta?

Milline materjal sobib talviseks müüriladumiseks?

Samuti on ideaalseks valikuks tellised, millel on keskmine veeimavuskiirus üle 2 kg/m2x min ja veeimavus üle 10%. Kogemused näitavad, et selliseid veeimavusnäitajaid omavaid telliseid võib müürida veel -10°C temperatuuri juures ilma muid meetmeid rakendamata, kui segu temperatuuri hoida müürimishetkel vähemalt +20°C juures. Telliste veeimavus vähendab segude veesisaldust küllaldaselt ehk maksimaalselt 6% kuivkaalust enne, kui segu külmub. Sellele kulub ca 20-30 min.

Raskem on teha talvist müürimist tellistega, mis kuuluvad veeimavuskiiruse klassi 1 või 2. Need on tumedad tellised ja osa valgetest tellistest. Raskete, suure soojamahtuvusega, silikaatkivide vahel jäätub segu kiiremini, kui auktelliste vuukides. Selliste massiivsete või väikese imamisvõimega telliste müürimisel tuleb juba madalama kui -5°C temperatuuri juures, lisaks +20°C temperatuurini soojendatud müürisegule, kasutada ka telliste või tööpaiga soojendamist.

Mida tasuks teada mördist?

Liiv/tsementmördid. Üldiselt soovitatakse talviseks müüriladumiseks tsemendirikkaid kuivsegusid. Ehitusplatsil valmistatavas segus kasutatav liiv ei tohi olla külmunud ega sisaldada jäätükke. Töötada tuleb soojendatud mördiga, s.t et liiv ja vesi tuleb üles soojendada, nii et enne võimalikku külmumist jääks mördile kivinemisaega. Mörti ei ole soovitatav korraga valmistada rohkem, kui kulub ühe töökorra jooksul. Kui liiv tarnitakse ehitusplatsile, tuleb see katta kohe presendi või isolatsioonimattidega. Liiva soojendamiseks tuleb hankida soojusallikas. Puitküttega liivasoojendaja on vana ja tuntud meetod. Laineplekist plaadid paigaldatakse nii, et nende all oleks võimalik põletada lauajuppe jm ehitusprahti. Liivakiht laineplekil ei tohiks olla liiga paks. Kõige efektiivsemalt saab eelsoojendada vett. Kui kasutatakse puitkütet, asetatakse metallist veetünn kahele Fibo plokile ja plokkide vahelt köetakse. Elektriga soojendades riputatakse keedupulk veetünni ääre külge nii, et kütteelement jääks vette.