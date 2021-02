Hallitus on kodu suurim vaenlane — kuidas ennetada, tuvastada ja tõrjuda?

Majaseente seas aktiivselt puitu lagundavad seened ja hallitusseened kuuluvad tegelikult üldisesse seeneriiki, niisamuti nagu pärmi-, söögi- ja mürgiseenedki. Elutegevuseks vajavad nad orgaanilist toitu, sobivat kasvupinda ja temperatuuri ning niisket keskkonda. Hallitusseened suudavad alustada kasvu, kui suhteline õhuniiskus toas on üle 70 protsendi. Nende kasv intensiivistub eriti, kui õhu niiskusesisaldus ligineb 100 protsendile. Iseenesest tähendab see ka seda, et külmale seinale sooja õhu kondenseerumisel tekkivast veest piisab, et tekiksid hallitusseente kolooniad.

Maja vanusel pole hallituse tekkimise juures tähtsust, oluline on hoopis materjalikasutus ning ehitustööde kvaliteet. Samuti on määrav see, mitu inimest elavad koos eluruumis — mida rohkem inimesi, seda suurem niiskus tekib. Üheks suuremaks probleemiks peab biokahjustuste tõrjespetsialist Margus Helisalu tõrjefirmast Antivamm Ehitus seda, kui pakettakendega ja puuduliku ventilatsiooniga korterites pestakse pesu ja kuivatatakse seda korteris. Kindel on see, et märjast pesust eraldub korterisse väga palju niiskust. Igal juhul tasub arvestada, et siseruumides võivad hallitusseened kasvada kõikjal, kui luua neile selleks sobivad tingimused.