Ettevaatust, tapeet! Kas teadsid, et teatud tüüpi seinakatted sisaldavad surmavalt ohtlikke raskmetalle?

Keskkonnateadlikkuse tõstmisele orienteeritud Ecology Center Ameerika Ühendriikides viis läbi laiahaardelise uuringu, kus võeti vaatluse alla enam kui 1000 sorti erinevaid põrandakattematerjale ja 2300 erinevat tüüpi tapeeti. Uuringu tulemustest selgus, et suur osa nendest toodetest sisaldab rohkelt raskmetalle ja teisi ohtlikke aineid — pliid, kloori, broomi, kaadmiumit, arseeni, elavhõbedat, tina ja ftalaate.

Raskmetallide mõju organismile on aastakümnete jooksul küllaltki põhjalikult uuritud. Teatavasti häirivad nad paljude ensüümide tööd ning põhjustavad mitmeid degeneratiivseid patoloogiaid — tunnetuslike protsesside nõrgenemist, Alzheimeri ja Parkinsoni tõbe, skleroosi, epilepsiat, aga ka kasvajaid, astmat, allergiaid jne. On oluline teada, et mitme raskmetalli samaaegne esinemine kehas suurendab nende toksilist toimet veelgi.