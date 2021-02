Kuidas rajada hästi toimiv talveaed, kus nautida aastaringset rohelust?

Valiku tegemisel peaks lihtsalt korraks läbi mõtlema kuidas soovitakse talveaeda kasutada — kas on plaanis seda vaid suviti ja sügisel kasutada või on soov aiarõõme aastaringselt nautida. Samuti võib kaaluda ka toataimedele ja palmidele püsiva elukoha leidmist — sellisel juhul peaks talveaed olema võimalikult soojapidav.

Üks variant on rajada nn “külm talveaed”, mille alumiiniumkonstruktsioon on kaetud karastatud klaasiga. Ühekordne karastatud klaas on talveaial täiesti rahuldav lahendus, kui teda kasutada kevadest sügiseni. Väikese lisaküttega saab seal olemist nautida kuni kergete külmadeni, kuid päris pakasega ja talve läbi neid tavaliselt ei kasutata.

Talveaia suuruse osas peab arvestama ka sellega, et mida suurem on talveaia kubatuur, seda suuremat küttekulu ta talvel külma ilmaga vajab.

Talveaia saab rajada otse elumaja külge nii, et sinna saab jalutada köögist või elutoast ilma õue astumata. Talveaed võib aga olla ka maja küljes eraldi sissepääsuga aiast. Saab teha just nii nagu unistus nõuab. Vahel on muidugi õnnelik olukord kui hoone seinaosa on nii suur ja avar et talveaia mõõtude osas on täitsa vabad käed. Siis saab rohkem fantaasial lennata lasta.

Talveaia valimisel tuleb paratamatult arvestada olemasolevat ruumi ehk kohta, kuhu talveaeda paigaldada. Tihti on sobiva koha mõõdud konkreetsed ja piiratud — siis tuleb valida sobiva suurusega talveaed ja sobitada ta kohale just nii, nagu olud parasjagu nõuavad.

Hea ventilatsioon on ülioluline

Halb ventilatsioonilahendus või koguni selle puudumine võib põhjustada väga traagilisi tagajärgesid. Peale selle, et halva ventilatsiooniga talveaias on äärmiselt ebameeldiv sisekliima, võivad tekkida liigse niiskuse tagajärjel ka märkimisväärsed kahjustused hoonele mille küljes talveaed asetseb. Kõige levinum ja ka soodsam on kindlast piisavas koguses avatavaid osasid sisse ehitada. On nad siis katuseaknad, tavaaknad või uksed. Avanevate osadega on muidugi halb see, et kodunt ära minnes ei saa neid lahti jätta. Selleks puhuks saab kasutada erinevaid ventilatsioonisüsteeme. Võimalik on kasutada käsitsi reguleeritavaid ventilatsioonilahendusi ja ka täis automaatikaga juhitavaid süsteeme. Automaatikaga töötavad ventilatsioonisüsteemid reguleerivad ise talveaias õhuvahetust vastavalt õhuniiskusele ja temperatuurile.

Taimede valgusvajadusest

Käibel on hulga müüte, et tänapäevased energiasäästuklaasid ja päikesekaitseklaasid (näit. talveaedades) omavad negatiivset mõju taimede kasvule. Eriti teravalt pidavat see puudutama mitteküllaldast UV-kiirguse juurdepääsu läbi klaasi.

See on õnneks siiski laialdane ja äärmiselt vale eelarvamus. Taimede kasvuks vajalik protsess fotosüntees- on ainult vähesel määral sõltuvuses UV-kiirgusest. Kasvuks vajavad taimed eelkõige hoopis nähtava valguse spektri erinevaid lainepikkusi. Taimede individuaalne valgustarve on aga erinev ja suuresti sõltuv taime looduslikus kasvukohas valitsevatest tingimustest. Näiteks on troopilist päritolu taimedel teistsugune valgustarve kui vahemerelisest kliimast pärinevatel taimedel.

Õige asukoht, optimaalne õhu juurdevool ning kastmine on taime kasvuks sama olulised tingimused kui valguse ligipääs. Oluliseks faktoriks on taimede mitte liiga kauge asukoht klaasitud pindadest, kuna valguse hulk distantsi suurenedes aknapinnast oluliselt väheneb. Enamikule klaastoodetele omane kergelt rohekas värvivarjund on igati kooskõlas taime kasvuks vajalike tingimustega. Igal juhul juhindub tänapäevaste energiasäästu- ja päikesekaitseklaaside arendustöö eeldusest, et klaaside nähtava valguse läbivusnäitaja on suurem kui 50%. Enamiku taimede jaoks on see piisav valgushulk.

Küll tuleb aga juhtida tähelepanu asjaolule, et massvärvitud klaaside (hall,pronks…)puhul jääb valguse läbivusmäär (ca 35% — 45% ) paljude toataimede jaoks väheseks.

Allikad: Rodoaed.ee ja alumaster.ee