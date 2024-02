Talveaed on geniaalne lahendus kui oled taimehuviline ja tahad oma kollektsiooni nautida aastaringselt. Talveaed on aga ka lihtsalt koht kus koos perega aastaringselt loomulikku valgust nautida. Kui on tekkinud mõte omale talveaed rajada, siis millest alustada. Mida selle valikul arvesse võtta ja millest lähtuda?