Igal 17., 18. ja 19. sajandi korterelamul Pariisi südames on rääkida oma lugu. Sel on eriline võlu, millesse tuleb suhtuda austusega. Hea disain peaks ühendama endas ruumi ainulaadse karakteri ja ajatu elegantsi ning praktilise luksuse. Väga armastatud on lühtrid.