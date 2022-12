Mediteeri rahus — seitse nõuannet koduse mediteerimispaiga loomiseks

Regulaarne mediteerimine mõjub hästi nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele. Teadusuuringutest on selgunud, et meditatsioon alandab vererõhku ja tõstab immuunsust. Igapäevane mediteerimine parandab vaimset keskendumisvõimet ning aitab vähendada stressi, ärevust ja depressiooni.

Meditatsioonist igapäevase harjumuse kujundamine on aeganõudev ja siinkohal on kindlasti abi sellest, kui kodus on üks kindel koht, mis aitab seda tervislikku harjumust kujundada. Toome mõned nõuanded koduse meditatsioonipaiga loomiseks, olgu selleks eraldi ruum või nurgake aias või nende puudumisel ka lihtsalt sobivaks kujundatud tuba sinu kodus. Oluline on vaikus ja võimalus olla mõni hetk iseendaga.

1. Vali paik, mis tundub õige

Alusta sellest, et leiad oma kodus koha, kus tundub valitsevat rahulik ja lõõgastav õhkkond. Näiteks mõni tuba, mis avaneb aeda või kust avaneb vaade loodusele. Kui su elupaigaks on tillukene linnakorter, vali ruum, kus puudub suurem liikumine ja müra ning lisa rahustava mõju suurendamiseks seinale mõni loodusfoto või loodust kujutav maal. Hoolimata sellest, kui vähe või palju ruumi su kodus ka pole, alati on võimalik mediteerimiseks üks sobiv nurgakene leida. Lähene loominguliselt!

2. Veendu, et su meditatsioonipaigas oleks värske õhk

Kui vähegi võimalik, vali koht, kus on võimalik akent või ust paotada. Hingamine on meditatsiooni üheks võtmeteguriks ja nii on väga oluline, et ruumis oleks värske õhk, et saaksid maksimaalselt hapnikku.

3. Veendu, et meditatsiooniruum või -piirkond oleks kola- ja tehnikavaba

Meditatsioon aitab inimesel rahulikku teadveloleku seisundini jõuda ja nii on väga oluline, et mediteerimispaik oleks vaba liigsest kolast. Veendu, et käeulatusse ei jääks telefone, arvuteid ega muid elektroonikaseadmeid, sest mediteerides on mõistlik tehnoloogiast mõneks ajaks eralduda.

4. Leia endale ideaalselt sobiv mediteerimispadi või -matt