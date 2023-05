Kuidas valida iga töö jaoks õige pintsel?

Suur osa tootjaid on jaganud pintslid ja rullid nelja kategooriasse kasutatavate värvide-lakkide järgi. Värvid ja lakid, mille järgi pintsleid lahterdatakse on:

- vee baasil lakid, läikivad veepõhised värvid

- puidukaitsevahendid, õlid, glasuurid

- lahustipõhised värvid ja lakid

- dispersioonvärvid (sh vesidispersioonvärvid, vesiemulsioonvärvid, lateksvärvid)

Pintsli valimise rusikareegel

Pintsli valimisel on kõige lihtsam lähtuda rusikareeglist — vesialuselistele värvidele sobib sünteetilise karvaga pintsel ja lahustipõhiste värvide jaoks naturaalse karvaga pintsel. Seda lihtsal põhjusel, et lahusti sulatab sünteetilist karva ja vesi muudab naturaalse karva koledaks, millega on edaspidine töötamine võimatu.

Lubjavärviga värvimiseks sobib suur ümar tugevate karvadega pintsel, mis võimaldab tihket lubjavärvi edukalt seinale kanda nii, et see katab täielikult krobelise pinna.

Pintsli laius sõltub sellest, milliseid kohti ruumis soovite värvida. Vali kitsam pintsel nurkade, liistude, aknaraamide, mööblidetailide värvimiseks ning laiem pintsel suuremate pindade tarbeks. Eraldi on saadaval spetsiaalsed pintslid ja rullid radiaatoritele ja nurkadele, toote peal on see siis tavaliselt ka öeldud. Radiaatorite värvimiseks mõeldud pintslitel on tavaliselt pikk vars ja pintsliosa kinnitatud nurga all, nii et sellega on hea pääseda radiaatorivõrede vahele.

Sama kehtib ka värvirulli valides — kitsamad rullid täpsemat viimistlust vajavate kohtade jaoks, laiemad rullid seinte ja lagede värvimiseks. Lae või seina värvimisel on mõistagi soovitav kasutada ka pikendusvart. Seda ka siis, kui ulatud ise pinnani. Varre kasutamine teeb värvimise mugavaks ega väsita selga ja käsi.

Värvirulli valimise rusikareegel