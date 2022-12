Kui potis kasvab jõulupuu — kuidas õigesti hoolt kanda ja kas kevadel saab taime aeda istutada?

Potijõulupuude peamised hooldusnipid:

Kas potijõulupuu saab kevadel aeda istutada?

2. Teise variandi puhul on tegemist potis kasvanud taimega, mille juuresüsteem on istiku kvaliteediga. See on kvaliteetseim potijõulupuu variant ja püsib ka osalise juurega puust kauem ilusam.