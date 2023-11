Mis on valesti, kui värvipinnal on näha jätkukohad, rooste- või vaigulaigud?

Häirivad jätkukohad

Katkestusi tuleks planeerida näiteks akna, ukse või nurga juures (eriti oluline, kui värvitakse puidukaitsevahendiga). Alküüdvärvidel on parem “märja serva” omadus kui lateksitel, sest need kuivavad kauem.

Naelapeade roostetamine

Nii mõnigi kord rikub meie pilti punakaspruunid roostelaigud värvi pinnal.

Põhjuseks on see, et kasutatud on galvaniseerimata naelu või galvaniseerimata naelapea on kruntimata. Galvaniseeritud naelapea võib olla ka viga saanud lihvimisel või sisse löömisel.