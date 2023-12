Traditsioonilised jõulutaimed — kuidas hooldada, et ilu jätkuks kauaks

Jõuluajal on vaieldamatult populaarseim toalill jõulutäht ehk kaunis piimalill. Ratsuritäht on ehk oma olemuselt elegantsem, hüatsint jällegi mõnusalt lõhnav ja värvivalik on suurem. Ka miniokaspuud sobivad interjööri kaunistama. Kuidas neid taimi aga hooldada, et nende ilu kestaks võimalikult kaua?