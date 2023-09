Lihtne - seitse kuldreeglit, kuidas esikut korras hoida

Kõik riiulipinnad täituvad kiiresti esemetega, mis meil uksest sisse astudes käes juhtuvad olema. Üks nipp esiku korrashoidmiseks on hoida põrandapind vabana, seega on oluline, et esikus oleks nagi riiete ja peakatete jaoks.

Kui oled esiku korda teinud, innusta ennast või peret häid harjumusi hoidma. Hea reegel on näiteks mitte kunagi tühjade kätega edasi minna — võta alati midagi esikust kaasa ja vii see sinna, kuhu kuulub. Kui esik on piisavalt ruumikas, organiseeri iga pereliikme jalatsite jaoks eraldi koht ja tekita esikusse istumiskoht, mis muudab jalatsite ära võtmise mugavamaks.

1. Vii eest ära kõik, mille koht pole esikus. Seda tööd pole mõtet ette võtta nädalavahetusel, kui kogu pere on kodus ja esikust läbi käib ning iga kord enda järel kaose maha jätab. Leia selleks üks vaikne hommikupoolik, nii ootab koju saabudes kõiki ees uue ilmega värskelt korrastatud ruum. See jätab visuaalselt kenama mulje ja innustab pereliikmeid esikut ka edaspidi korras hoidma.

2. Leia jalatsitele sobiv hoiukoht: jalatsikapp, madal esikukapp/pink või kaanega kast, mis ühtlasi täidab istepingi rolli. Eriti kasulik on see siis, kui majas on väikesed lapsed, sest nii saavad nad üleriiete ja jalatsite selga-jalga panemise ajal istuda.

3. Leia kogukamatele esemetele mõni teine koht. Näiteks rattad — hoia neid pigem garaažis või kuuris. Ka kummikud ei pea iga päev esikus olema.

4. Tekita kinnaste, mütside ja sallide jaoks üks suurem kaanega karp ja kujundage harjumuseks, et tuppa tulles pannakse kõik esemed otse õigesse karpi.

5. Tagavaravõtmeid on parem hoida kaanega karbis, mitte riiulil või konksu otsas rippumas. Paiguta ka igapäevases kasutuses olevad võtmed silma alt ära ja hoia neid kohas, mis poleks ukselävelt käe- ega silmaulatuses. Nähtavale kohale jäetuna on need kerge saak "kutsumata külalistele".