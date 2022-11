AROOMITERAAPIA │ Viis lõhna, mis aitavad kodus stressiga võidelda

Rosmariin on taim, mis on nõus ka aastaringselt aknalaual kasvama ja lõhnama. Kui on probleeme stressiga, istuta rosmariin lillepotti ja paiguta kööki, kus on teda lisaks lõhnaelamustele hea ka toidu valmistamisel kasutada. Virgutav rosmariin aitab mõtteid korrastada, parandab mälu ja turgutab meid üles vaimsest ja füüsilisest väsimusest.