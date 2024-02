FENG SHUI | Kuidas üürikodus hea energia luua?

Feng shui teooriate järgi talletub kõik ruumis toimuv seintesse, asjadesse ja inimestesse, sest pikaajalisel kooselu jooksul tekib inimeste ja asjade vahel n-ö ühisenergia. Kui asume elama uude elukohta või üürikorterisse, oleme sunnitud alustama uut elu ruumis, mis on täidetud võõra energiaga. Vana energia lõhkumiseks ja chi enda kasuks voolama panemiseks on feng shui spetsialistidel aga mitmeid tõhusaid nippe:

Paljud tunnevad end uues kodus koduselt alles siis, kui on läbi viinud põhjaliku suurpuhastuse. Pese üle aknad ja kõik tolmu koguvad pinnad. Väldi ka juhuslikke tolmu koguvaid ja kasutuna seisvaid asju nagu seisvad kellad või kunstlilled. Et aga meeleolu luua ja end elamises hästi tunda, võid interjööris julgelt eksponeerida oma saavutusi, näiteks diplomeid ja aukirju või fotosid olulistest sündmustest. Mida aga vältida tasub, on pildid võõrastest inimestest. Kui vähegi võimalik, palu korterit üürides selle omanikul viia välja sulle kõik ebavajalikud ja ebaolulised asjad. Kui see on võimatu, leia koht, kus neid ladustada.