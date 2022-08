Viis saunatüüpi ja nende tervistavad omadused: Soome saunast soolasaunani

Insfrapuna toimel soojenevad nahk ja nahaalused koed, ning vatti saab ka nahaalune rasvakiht vaatamata sellele, et õhutemperatuur püsib seda tüüpi saunas vaid 35-45 soojakraadi juures. Ka higistamine on infrapunasaunas võrreldes tavasaunaga kuni kolm korda intensiivsem. Infrapunasaun aitab organismist välja viia jääkaineid, parandab lihastoonust ja on tõhus tselluliidi vähendaja. Samuti kiirendab akne, psoriaasi, ekseemide, nahapõletuste ja haavade paranemist; vähendab stressi ja väsimust ning tõstab organismi immuunsust. Saunaprotseduur aitab leevendada kroonilist väsimust, lihasevalu, elavdab närvisüsteemi, suurendab potentsi, kergitab kasvuhormoonide taset ja muudab reipaks. Saunaline põletab 30-minutilise seansiga üle 600 kalori. Seda on rohkem, kui kulub energiat sama kaua kestvaks jooksutreeninguks.

Suitsusauna on nimetatud ka sauna algvormiks — seda tüüpi saunade ajalugu arvatakse ulatuvat esimese aastatuhande lõppu e.Kr. Olemuselt on suitsusaun ülilihtne — seal on üks ruum, kus asub lava, korstnata kerisahi ja sellel pada sooja vee saamiseks ning enamasti ka teine ruum ehk esik riietumiseks. Suitsusaunal puudub korsten ja ka vajadus selle järele. Tavaliselt sauna nurgas asuvat suitsukerist köetakse 4–5 tundi. Põlemisel tekkiv suits ei välju saunast korstna kaudu, vaid jääb esialgu ruumi sisse ning siis väljub kas uksest või katuse suitsuavast. Kerise peale on asetatud pada, kust saab kuuma vett pesemiseks. Võetakse leili, viheldakse ja pestakse samas ruumis. Suitsusauna ei minda kütmise ajal, kui see on suitsu täis. Alles siis kui saun on kuum, söed tuhaks põlenud ning üleliigne suits välja läinud, suitsu välja ajamiseks visatakse nn.vinguleili ning siis minnakse lavale ja pesema. Suitsusaunas olles peab meeles pidama, et nõgise seina vastu end ära ei määriks. Muidu võib juhtuda, et saunast tulles oled mustem, kui sinna minnes.