Kodu on tülide allikas: sisustusnipid, mis aitavad tuua suhtesse harmooniat

Tüli on pereelu loomulik ja normaalne osa, mida tuleb ette igas kodus. Nii hämmastav kui see ka ei tundu, on psühholoog Toivo Niibergi sõnul kõige kestvamaks abieluvormiks just jagelusabielu, kus oma argimuresid teineteise peal vabalt välja elada. Sellegipoolest ei tahaks meist keegi iga pisiasja peale ärrituda ega taluda pidevat näägutamist. Et paljud tülid on põhjustatud elukeskkonnast, toome välja mõned sisustusnipid, mille abil luua harmoonilisem kodu.