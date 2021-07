Seitse kasulikku nippi, kuidas pikendada sauna eluiga

1. Pärast saunatamist tuleks sooja veega loputada üle saunalava, seinad ja põrand, et vältida hilisemaid kuivanud seebi jm pesuvahendite jääke. Kui sauna pärast iga kasutuskorda pesta, aitab üldjuhul neutraalsetest puhastusvahenditest ning hilisem sauna suurpuhastus võtab vähem aega ja vaeva. Kui saunas on viheldud, siis tuleb vihtlemisest tekkinud lahtised lehed ja muu sodi ka kindlasti kokku koristada.

3. Kasuta vahendeid ka saunapindade kaitseks — vahendite valik on lai, näiteks vesialuseline akrülaatkaitseaine on mõeldud puidust seinte ja lagede töötlemiseks leili-, pesu- ja riietusruumis. See sisaldab sinetus- ja hallitusvastaseid aineid ning moodustab puidul vett ja mustust tõrjuva pinna, mida on lihtne puhtana hoida.