Levinud sisustusvead magamistoas, mis rikuvad une kvaliteeti

Liiga õhukesed kardinad

Kui aknast paistab sisse tänavavalgustus või täiskuu ajal suur ja helendav valguskera, tasub investeerida paksematesse ja pimendavatesse kardinatesse ja palju rahulikum uni on garanteeritud. Pimedus soosib unehormooni melatoniini teket ning valgusega täidetud toas ei pruugigi uni nii sügav olla.

Padjad on suurepärasteks sisustusaksessuaarideks, millega luua mõnusalt hubane meeleolu. Samas ei tasuks unustada mugavust kui magamistoa kõige olulisemat aspekti. Suure padjakoguse asemel tasuks investeerida ühte korralikku patja, mis pea ja õlad magamise ajal õiges asendis hoiaksid. Teist patja võib vajadusel kasutada näiteks põlvede all aitamaks luua magamiseks sobiv asend.

Kuigi sinine interjöör mõjub magamistoas lõõgastavalt, tasuks olla ettevaatlik külma sinise valgusega — viimane mõjub üllataval kombel hoopis stimuleerivalt ja raskendab magama jäämist. Ka arvutit, telefoniekraani ja telerit tuleks sel põhjusel paar tundi enne uinumist vältida. Kõige hullem, mida hea une rikkumiseks on võimalik teha, on tuua teler magamistuppa ja selle saatel uinuda. Parim valgustus enne keha unerežiimile seadmist on soe kollane või oranž, mis imiteerib päikeseloojangut ja assotsieerub keha jaoks uinumisega. Ja telefonis surfamise asemel tasuks lehitseda hoopis mõnda raamatut.