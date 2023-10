Need on Eesti kõige kuulsamad kummitavad mõisad

Porkuni mõis

Porkuni järve ujuvatest saartest, peidetud aaretest, rüütlitest ja mõisaelanikest on rahva poolt loodud palju legende, mida on oma loomingus kasutanud teiste seas Friedrich Reinhold Kreutzwald ja Marie Under. Öövahtide suust teadnud rahvas vanal ajal ümberkaudu paljugi imelikust tulevalgusest rääkida, mis Porkuni tiigi peal enamasti igal keskööl nähtav oli. Tuluke kerkinud kui põlev küünal äkitselt vee peal üles ja kustunud tunni aja pärast jälle ära. Tänapäeval on mitmedki Porkuni elanikud olnud seletamatute nähtuste tunnistajateks nii linnuse juures paiknevas vanas mõisahoones kui ka ammu unustatud matmispaigas. Mõisa poole on suundumas nähtud musta kübaraga hõljuvaid mehi, õhtukleitides daame ja kummalisi kapjadega pool-inimesi.