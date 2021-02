TEE ISE | Vanast köögimööblist võib ümber disainida stiilse ja mugava koduse kontorimööbli

Eriti soodne variant oma kodukontori loomiseks tuleb loomulikult teise ringi mööbli korrastamise näol. Mariliisi käte all originaalist kardinaalselt teistsuguse värvigamma saanud mööbel nägi algselt välja potentsiaalse prügimäele minejana ja tegelikult oleks osa sellest ilma sekkumiseta just sinna liikunudki. Laud ja sahtlitega sektsioonitükike pärinevad Mustamäe viiekordse maja tüüpkorterist. Korteri ostnud inimene soovis sellest kiiresti vabaneda.

Tool on pärit osta.ee-st. Seda tüüpi vineerist nõukaaegsed toolid on üsna levinud ja renoveerimise asemel eelistavad inimesed need enamasti millegi uuema ja värskema vastu vahetada. Taaskasutust hindava Mariliisi käe all saavad aga ka kõige lootusetumana näivad esemed väga pilkupüüdva kuue. Mööbli ümberdisainimise kasuks räägib lisaks keskkonna säästmisele võimalus ka raha säästa, sest uue ilme andmine ei tähenda alati suuri kulutusi — näiteks on paljudel värvitootjatel müügil ka pisikesed testerpurgikesed, millest piisab täielikult sellises mahus töö jaoks.