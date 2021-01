Seitse põhjust, miks tuua koju rohkem toataimi

Kuigi mõningad taimeliigid võivad allergikutele hädasid põhjustada, mõjub suur osa toataimedest just allergiaid ennetavalt. Uuringute järgi esineb vähem õietolmuallergiat neil, kes on üles kasvanud taimedest rohetavas interjööris. Igapäevaselt pisikestes kogustes õietolmuga kokku puutudes toodab inimorganism naturaalseid allergeenidega võitlevaid antikehi ja tugevdavad seeläbi immuunsust. Peale selle imavad taimed endasse õhus leiduvaid toksilisi ühendeid, mis võivad omakorda olla allergiate põhjustajateks.

Ameerika Ühendriikide ülikoolides on viidud läbi rohkelt uuringuid, mis põhinevad ajutegevuse ja taimede kohaolu seoste tundmaõppimisel. Arvutiga töötajate puhul tähendati paremat keskendumisvõimet ruumides, mis on sisustatud toataimedega. Kui kontoris puudub võimalus korraks parki jalutama minna, viska pilk potililledele!

Taimed on vältimatud abimehed just kütteperioodil, kus suhteline õhuniiskus kipub tihti olema normist madalamal. Probleemi aitavad leevendada lopsakate lehtedega toataimed. Üks parimatest õhuniisutajatest on näiteks sõnajalg.