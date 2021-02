ENNE JA PÄRAST | Kuidas vanale köögile lihtsate vahenditega täiesti uus ilme anda?

Tihti on köök just kodu sisustamisel koht, mis nõuab kõige suuremaid kulutusi. Seetõttu on ka mõeldamatu iga uue sisustustrendi saabudes olemasolev uue ja atraktiivsema vastu välja vahetada. Mida aga teha, kui köök on oma välimuses juba suurema veetluse kaotanud ja ajast maha jäänud, kuid iseenesest on mööbel korralik, seda minema visata ei raatsi ja uue jaoks vahendid puuduvad?