7 kodust asja, mis võivad sind uniseks muuta

1. Kehv valgustus

Kui soovid end ka hämaral ajal reipana tunda, on pimeduse vältimine kõige olulisem samm värskema enesetundeni. Kui suvel teevad moodsad ripplambid oma töö väga hästi ära, siis talveperioodil ainuüksi neist ei piisa. Kuigi kohtvalgustid loovad mõnusalt hubase ja romantilise meeleolu, ei sobi nad aktiivsele inimesele, kes loodab ka peale tööd kodus tegutseda. Seega tasub jälgida, et igas toas oleks korralik valgustus.

2. Rahulik sinine

Just sel põhjusel, miks soovitatakse kasutada sinist magamistoas, võiksid vältida seda värvi teistes eluruumides. Sinise värvi mõju on uurinud värvipsühholoogid, kes kinnitavad, et inimesed magavad kõige paremini just rahulikus sinist tooni toas, sest värv mõjub lõõgastavalt.

3. Külm tuba

Uuringud tõestavad, et magamiseks sobib kõige paremini just jahe tuba, mille temperatuur jääb 15-20 soojakraadi vahele. Kui aga tuba on püsivalt liiga külm, võib see ka muul ajal uimasust põhjustada ja nii leiadki end diivanil pleedi all põõnamas. Seega tasub jälgida, et toatemperatuur jääks 20-22 soojakraadi vahele, mis on nii inimesele kui ka mööblile kõige sõbralikum temperatuur.

4. Mahe lavendel

Kui armastad lavendli järgi lõhnavat kodu, tasub lõhnaküünlad süütada alles pisut enne magamaminekut. Lavendel omab rahustavat ja lõõgastavat efekti, sobides seetõttu vaid õhtusesse aega. Muul ajal katseta virgutavad lõhnastajaid, mis on loodud tsitruseliste, mündi, ingveri või eukalüpti baasil.

5. Korratus

Kui kipud oma koduseid töid pidevalt edasi lükkama, võib Princetoni Ülikooli läbiviidud uuringu põhjal peituda põhjus korrastamata kodukontoris. Kui meie silm haarab korralagedust, blokeerib see aju võimet tähelepanu hoida ja kurnab nii meie kognitiivset talitlust. See omakorda viib nii vaimse kui ka füüsilise väsimuseni. Segadus mõjub ka muudes ruumides väsitavalt — seega on soovitav korda pidada terves kodus.

6.Telefon eemale