Möödunud sajandi olulisemad disainiikoonid, mida võiksid kindlasti teada

1923. aastal Ameerika Ühendriikidesse siirdunud kuulsa Soome arhitekti Eliel Saarineni poeg Eero Saarinen sündis Soomes, kuid asus disaini õppima uue kodumaa tuntud disainerite juures ja saavutas seal ka kuulsuse. Tema disainitud mööbliesemetest on tuntuimad 1950ndate lõpus valminud toolid ja laud seeriast „Tulp“. Fotod: knoll.com

20. sajandi üks silmapaistvamaid toole sündis legendi järgi noore soome disaineri isiklikust vajadusest tooli järele. Uude koju kolinud disaineril ei olnud nimelt korralikku suurt tugitooli, kus mugavalt raamatut lugeda. Tema peas hakkas keerlema idee kerakujulisest toolist, mille sees end ümbritseva maailma helidest isoleerida. Tooli vormi loomisel oli modelliks Aarnio naine, kes pidi seina najal kujuteldava ringjoone sees istuma. 1966. aastal tootmisse läinud futuristliku ilmega tool valmistati klaaskiust, seest on kera polsterdatud. Palli nimelisele toolile järgnesid veel mitmed ümarvormi järgivad toolidisainid. Eestis on neist ehk tuntuim Aarnio nn. “konjakitool”, mille võttis nõukogude ajal autori enese teadmata tootmisse Kooperaatori nimeline ettevõte. Konjakitoolist kujunes iroonilisel moel üleliiduline sümbol Nõukogude Eesti disainist ja seda müüdi edukalt teisteski sotsialistlikes vabariikides.

Taanist pärit Arne Jacobseni kuulus munatool sündis 1958. aastal Kopenhaageni Radisson SAS hotelli vestibüüli tarbeks. Veidi hiljem otsustati tool paisata masstootmisse ja seda täiesti õigustatult — munatool on edukalt figureerinud paljudes reklaamides, astunud üles filmides ja vaadanud vastu ajakirjade esikaantelt. Munatoolis on poseerinud teiste seas Marilyn Monroe oma fotosessiooniks ja Brigitte Bardot ajakirjale Vogue. Munatoolide hinnad algavad viiest tuhandest eurost ning internetist ostjatel tasub veenduda toolide autentsuses, sest munatool on üks enim võltsitud disainertoole maailmas.