12 taime, mis puhastavad õhku ja aitavad uinuda

Kuld-nõelköis

Tuntud ka tarsaniköie nime all. Populaarne toataim, mis on leplik ja vähenõudlik ning puhastab tõhusalt õhku. Lehed võivad olla peaaegu üleni rohelised, aga ka kollaste triipude ja laikudega. Noorte taimede lehed on väikesed ja südamekujulised. Kui oled kiire eluviisiga, siis sobib see ronitaim just sulle. Ta annab sulle parema une, kuid ei taha vastu just palju. Piisab hommikuti paarist tunnist päikesevalgusest ja korra nädalas kastmisest.