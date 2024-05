Ägedad asjad, millest on koduses interjööris tegelikult vaid tüli

Pikad, elegantselt põrandal lebavad kardinad

Sellised kardinad nõuavad erilist hoolt — paratamatult tuleb neid iga koristamiskorra ajal üles tõsta ja iga kord jätab oma jälje. Kui majas on ka lemmikloom, siis on kardinate alumine ots üsna pea teist tooni — kas on tegu mustuse või lemmiku karvadega.

Avatud riiulid

On ju kena vaadata enda ostetud või kingiks saadud nõusid, mis avatud riiulile kaunilt ritta sätitud: kausikesed, klaasid, teekannud jne. Tegelikult on nende pealt äärmiselt tüütu tolmu ja rasva puhastada. Jah, ajaga koguneb sinna ka rasva, isegi kui nõu pole pliidi kõrval.

Pinnapealne kumera joonega kraanikauss vannitoas

Näeb igati šeff välja, kuid väga tüütu on puhastada. Mustus koguneb kraanikausi ja tööpinna puutepunkti ning seda sealt kätte saada on suur vaev.

Kaunistustega kõrged vannijalad

Vintaaž- ja vanamoelise ilmega vannid on pilgupüüdjad, kuid need on töödeldud tihtipeale sellise pinnakattematerjaliga, mille jaoks on raske leida head puhastusvahendit. See tähendab — “jalakesed” nõuavad erilist hoolt, et nende võlu välja tuleks. Samuti on vaja leida lahendus selleks, et vannist liialt vett üle ääre ei pritsiks. Tuleks leida vanni stiiliga sobiv dušikardin, sest vale kardin rikub kogu idee.

Kunst või peegel köögis

Nagu avatud riiulile sätitud nõude puhul, on ka kunst ja peegel samal põhjusel väga pretensioonikad esemed ja veel eriti köögis.

Tahvlivärviga värvitud sein või tahvel

Eriti populaarne on tahvlivärviga võõbatud sein lapse toas, köögis ja esikus. Laps saab sinna joonistada, ema-isa kribavad retsepte ja päevaplaane ning tähtsaid meeldetuletusi. Tegelikult on tahvlivärv üsna tugev ja seda on raske soovi korral seinalt eemaldada või üle värvida. Seda enam, et mikropragudesse koguneb ka kriiditolmu. Kriit pudeneb ja varsti kaunistavad põrandat kirjud jutid. Ja kindlasti on tahvli isu peatselt kadunud, sest üsna tüütu on kriidiga päevaplaani kirja panna.

Valged või heledat tooni järid ja tumbad