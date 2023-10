Milliseid lillesibulaid istutada oktoobris?

Sügisene istutushooaeg on käimas ja just sügisel istutatakse maha kevadel õitsevaid lilli: tulpe, nartsisse, krookuseid, laukusid, kirgaslilli, iiriseid, püvililli ja paljusid teisi lillesibulaid. Lillesibulate mahapanekuaeg on erinev ja kuna kohe on käes oktoober, siis millised lillesibulad sobivad kolletamiskuul mulda pista?