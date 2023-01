Olen märganud, et kõige enam teeb klientidele muret vannitoa ja tualettruumi paigutus kodus. Need võivad asuda vales kohas, viies nii majast õnne ning raha. Vannituba on viimased paarkümmend aastat olnud meie kodude kalleim ja efektseim ruum. Seda ruumi küürime me rohkem kui elutuba või magamistuba. Kus siin siis see halb energia on?