Lehed lähevad kollaseks ja kukuvad maha

Kui märkad, et sinu taime lehed muutuvad kollaseks ja langevad, ära paanitse! See on üsna levinud mure. Katsu mulda. Kui see tundub puudutamisel niiske või märg, võib põhjuseks olla ülekastmine. Lase oma taimel kuivada ja anna sellele võimalusel rohkem valgust.