Kõige suuremad vead sinu kodukujunduses, mida on tegelikult lihtne vältida

Igas kodu peaks peegeldama oma pereliikmete isikupära — see teeb kodust omanäolise ja erilise paiga. See aga ei tähenda, et elamine peaks meenutama Türgi kirbuturgu ja olema mähitud üksteisega mitte haakuvatesse julgetesse ja värvikatesse aksessuaaridesse. Sisekujundajad soovitavad neutraalsel foonil eksponeerida ühte-kahte domineerivat sisustuselementi — olgu selleks siis lilleline tapeet, julge kardinamuster või potisinine põrand. Kõike ja korraga on ilmselgelt liiga palju ning silm ja meel tahavad ruumis puhata. Sama kehtib ka värvide kohta — ära püüa tuppa tuua tervet vikerkaares esinevat spektrit vaid jää truuks paarile (maksimaalselt kolmele) tugevamale toonile. Värvide kõrval kasuta alati valget või heledaid-neutraalseid toone nagu hallid ja beežid.