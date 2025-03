FOTOVÕISTLUS „Minu stiilne köök“ | Köögikonkursi võitjad on selgunud!

Konkursi „Minu stiilne köök“ žürii lemmikuks on köök, kus põimuvad modernne ja klassikaline stiil. Ajatult elegantse köögi omanik on sisekujundajana tegutsev Heidy Kallion, kes ammutas oma kodu loomisel inspiratsiooni „modern classic“ stiilist, mis kombineerib kaasaegset ja klassikalist. Heidy ütleb tabavalt, et köögi sisekujundust luues oleks ta justkui püüdnud kokku kõlama panna orkestrit paljudest erinevates pillidest. Heidy sõnul on ta köögiga väga rahul ja sellest köögist sai tõesti loodud kodu süda. „Unistasin juba mõnda aega võimalusest katsetada sisekujunduses kõrgeid kappe, mis praktilisel moel annavad väga palju hoiuruumi juurde, teisalt aga loovad suursuguse ja avara mulje. Kolme meetri kõrguseni ulatuvates ülemistes köögikappides hoiame selliseid nõusid ja klaase, mis ei leia igapäevaselt kasutust,“ lisab Heidy.

Lugejate lemmikuks valiti nutikate lahendustega täidetud köök, kus on esikohal funktionaalus – kõik uksed avanevad kerge lükkamisega ning palju asju on ise tehtud, et söögitegemine oleks mugav ja lihtne. Andra ja Vilmari köögis kohtab mitmeid ise välja mõeldud nutikaid lahendusi alates valgustusest ja lõpetades kappi peidetud käterätikuhoidjaga. Ka kohvimasin on peidetud sahtlisse, tänu millele saab masinat vajadusel välja tõmmata ja siis jälle ära peita. Valgustuslahendus on samuti leidlik – avades kapi või sahtli läheb valgustus ise tööle ja sulgedes kustub.